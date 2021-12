GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “Demos tudo o que tínhamos” | AutoSport

Por cada vencedor, há um vencido. Lewis Hamilton, à imagem de Max Verstappen, fez uma grande temporada e ambos os pilotos brindaram-nos com uma época tremenda. No final, a corrida e o título sorriu a Max Verstappen e Lewis Hamilton fez questão de dar os parabéns aos vencedores e à sua equipa pelo trabalho feito. Quanto ao futuro, Hamilton não quis falar:

“Antes de mais queria dar os parabéns ao Max [Verstappen] e à sua equipa. Acho que fizemos um trabalho incrível este ano, a minha equipa, toda a gente na fábrica, todos os homens e mulheres que temos trabalharam muito duro durante todo o ano e foi uma época muito difícil. Estou muito orgulhoso deles e por fazer parte desta caminhada com eles. Demos tudo o que tínhamos, especialmente nesta última parte da época, nunca desistimos e isso é o mais importante. Tenho-me sentido muito bem no carro nesta última parte do ano. Espero que todos tenham um feliz Natal e que se mantenham seguros no meio desta pandemia e veremos o que acontece no próximo ano. “