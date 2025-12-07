GP Abu Dhabi F1, Lewis Hamilton: “Ansioso por me desligar de tudo”

Lewis Hamilton quer desligar-se por completo da Fórmula 1 durante a pausa de inverno, depois de uma época de estreia difícil com a Ferrari em 2025, em que não conseguiu qualquer pódio em Grandes Prémios e apenas se destacou com a vitória na corrida sprint na China. O britânico admite que vai afastar-se das redes, dos compromissos mediáticos e até do telemóvel, numa tentativa de recuperar energias e clarificar o foco competitivo.

Na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, Hamilton encerrou o campeonato com uma recuperação do 16.º lugar na grelha até à oitava posição, depois de alcançar Esteban Ocon e ficar preso atrás de um Haas. A prestação em Yas Marina foi um espelho de um ano frustrante para o heptacampeão, em que o ritmo e os resultados na Ferrari ficaram aquém das expectativas geradas pela mudança de equipa.

Ao fazer o balanço da época, Hamilton sublinhou que o único momento verdadeiramente positivo foi a vitória na sprint do GP da China, que acabou por ser a sua única passagem pelo topo do pódio em 2025. Em contraste, a ausência total de pódios em corridas principais, algo inédito na sua carreira ao longo de uma temporada completa, reforçou a sensação de frustração e desgaste acumulado ao longo do ano.

O piloto da Ferrari reconhece também o peso das obrigações fora das pistas, como sessões fotográficas e compromissos comerciais semanais, que contribuem para a sua necessidade de “desligar”. Mais do que uma simples pausa, Hamilton vê este período como uma oportunidade para se afastar do “ruído” em redor da F1, recuperar motivação e regressar mentalmente mais forte para a próxima temporada.

“Neste momento, só estou a pensar nas férias. Em desligar-me, em não falar com ninguém. Ninguém vai conseguir contactar-me este inverno. Não vou ter o telemóvel comigo. Estou desejoso por isso, por ficar completamente desligado da ‘matrix’. Não, não costumo fazer isso. Normalmente tenho sempre o telemóvel por perto, mas desta vez vai para o caixote do lixo. Mal posso esperar por me afastar disto tudo. Todas as semanas há sessões fotográficas e esse tipo de coisas. É isso que eu mais anseio deixar de ter de fazer um dia”.

Lewis congratulating Lando in the TV pen 🙂#AbuDhabiGP pic.twitter.com/znY4QDXl1a — Sir Lewis Updates (@LH44updates) December 7, 2025

“Muito, muito feliz por Lando Norris”

O heptacampeão britânico deixou também palavras de apreço pela conquista de Lando Norris e um sentido abraço na zona de entrevistas:

“Estou muito, muito feliz por ele, mas ganhar o primeiro Campeonato do Mundo é realmente especial e o Reino Unido continua a revelar grandes pilotos. Eu sei o que é essa sensação quando se chega a esta prova e se luta pelo primeiro campeonato, é de arrepiar. E sim, estou muito orgulhoso dele. Eu apenas lhe disse para fazer o que estava a fazer antes do fim de semana, disse-lhe que o que ele tinha estado a fazer funcionava, portanto, para não mudar nada, e acho que foi o que ele fez.”

FOTO MPSA/Laurent Cartalade