GP Abu Dhabi F1, Lando Norris: “parece que ganhei, mas terminei em sexto” | AutoSport

Lando Norris fechou a época com um sexto lugar e na frente do ‘segundo pelotão’. Apesar da McLaren não ter conseguido bater a Alpine, Norris terminou a corrida do Grande Prémio de Abu Dhabi à frente de Esteban Ocon, o único piloto da equipa francesa a terminar a corrida, além de conquistar a volta mais rápida da corrida.

“Foi um bom final de época para mim, para a equipa… parece que ganhei mas terminei em sexto”, começou por dizer Lando Norris depois da corrida. “Foi o melhor que conseguimos fazer e estou satisfeito. Acho que dei à equipa o máximo de motivação para entrarmos da melhor forma no próximo ano. Não conseguimos melhorar no campeonato de construtores, sei disso, mas lutar tanto tempo com a Alpine, uma equipa que teve um início de época muito forte e deu continuidade a isso – fizeram um bom trabalho, melhor do que nós – é motivo de orgulho. Estou orgulhoso do nosso desempenho durante o ano, precisávamos apenas de melhores resultados”.

O piloto britânico admitiu que perdeu terreno para Ocon no final da corrida, em resultado de ter forçado o andamento durante algumas voltas com os pneus médios, na altura em que realizou a volta mais rápida. Num apanhado do que foi a corrida, à semelhança de toda a época, Norris salientou que “quando passamos para a Fórmula 1 temos que saber quando um certo resultado é como uma vitória para nós e hoje foi o sexto lugar. Além da volta rápida […]. As equipas que estiveram à nossa frente não estavam apenas um pouco, ficaram convincentemente à nossa frente e qualquer oportunidade que tivemos, soubemos aproveitar, como em Imola onde conquistei o pódio. Fui o único a subir ao pódio sem ser piloto das 3 equipas da frente”, concluiu.