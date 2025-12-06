GP Abu Dhabi F1: Lando Norris não vai pensar nos “truques” que Verstappen pode usar

Lando Norris chega ao Grande Prémio de Abu Dhabi com a possibilidade de conquistar o título mundial, mas mantém uma postura pragmática e focada antes da corrida decisiva. À sua frente na grelha de partida estará Max Verstappen que, para vencer o título, precisa de vencer e que Norris termine fora do top 3. É por isso legítimo pensar que o neerlandês poderá usar alguns truques para deixar Norris à mercê da concorrência.

No entanto, ciente das dificuldades que vai encontrar na corrida e das potenciais táticas de Verstappen, o britânico mantem-se apenas focado no que pode fazer:

“Não vale a pena pensar demasiado nisso. Vou sentar-me com a minha equipa e ver como podemos preparar-nos da melhor forma para amanhã, e preparar-nos para todas as eventualidades. O nosso objetivo é tentar vencer a corrida. Essa é a nossa mentalidade. Não será uma corrida simples, provavelmente das mais complicadas que posso ter!”

Norris acredita que não precisa de assumir riscos desnecessários, algo que poderá jogar a seu favor no desenrolar da prova.

“Não preciso de correr riscos e, com sorte, posso usar isso a meu favor. Espero que amanhã sejamos um pouco mais rápidos, caso contrário, a Red Bull será demasiado rápida.”

“Sei o que tenho de fazer”

Norris reforçou o foco e o controlo emocional com que pretende abordar a corrida, consciente das diferentes dinâmicas que irão influenciar o duelo pelo campeonato.

“Sei o que tenho de fazer. Nunca é tão simples como ‘fica ali’ ou ‘faz isto’. Cada um tem a sua própria agenda. A única coisa que posso fazer é concentrar-me no meu trabalho, preparar-me o melhor possível e esperar para ver o que acontece.”