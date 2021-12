GP Abu Dhabi, F1, Lando Norris: “Não me quero envolver muito” | AutoSport

Lando Norris regressou às posições cimeiras numa qualificação este ano. O piloto da McLaren foi mais rápido que o resto do pelotão, excetuando os dois pilotos que lutam pelo título.

“Já vinha com bom ritmo na primeira volta da Q3. Melhorei algumas coisas, mas também cometi alguns erros, felizmente correu bem no fim”, afirmou o jovem piloto da McLaren, que em jeito de brincadeira acrescentou: “Tentei a pole position, não fiquei um pouco mais para trás. Terminar em terceiro foi algo surpreendente”.

Largando do terceiro lugar, Norris pode ter alguma influência na luta pelo campeonato nas primeiras curvas, imiscuindo-se entre Hamilton e Verstappen, o que levou o piloto a explicar que não quer envolver-se muito, para não criar controvérsias.

“Estou um pouco nervoso, porque só quero manter-me no meu sítio e assistir a tudo nas primeiras voltas ou então durante toda a corrida. Não me quero envolver muito porque pode criar alguma controvérsia. Não sei se devo tentar a manobra [de ultrapassagem] ou não, diz-me tu. Vou tentar o meu melhor e se tiver uma oportunidade vou tentar a minha sorte”.