GP Abu Dhabi, F1: Lando Norris ‘escorrega’ e perde oportunidade de discutir a pole position | AutoSport

Quatro décimos de segundo. É este o tempo que Lando Norris pensa ter perdido com o seu erro no último setor do traçado de Yas Marina na sua última volta rápida durante a sessão de qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi, que não permitiu ao britânico estar na discussão da pole position com Max Verstappen, que terminou com 0.371s de diferença para o piloto da McLaren.

Norris vinha a melhorar o seu anterior registo nos dois primeiros setores da volta, sendo até mais rápido um milésimo de segundo do que fez pouco depois Verstappen no setor inicial do traçado, mas exagerou no ritmo que impôs na fase final e deixou o seu carro escorregar de traseira na curva 13, onde perdeu muito tempo, que o fez cair do segundo posto que ocupava antes dessa tentativa para o quinto lugar final.

Mesmo sem aquele erro, Norris não acredita que poderia ser possível obter a pole position para a última prova do ano, mas colocava-o muito perto disso. Por isso é normal a frustração que o piloto sente, afirmando que têm sido erros atrás de erros no sábado, que complicam a sua vida nas corridas de domingo.

Sem muitas referências para a corrida, uma vez que o piloto assume que não conduziu o MCL60 em Abu Dhabi com mais do que 50 quilos de combustível, Norris está cético sobre a possibilidade de alcançar o pódio amanhã.

Enquanto isso, Oscar Piastri não foi penalizado pelo episódio de alegado impedimento a Pierre Gasly e por isso, tem vantagem sobre o seu companheiro de equipa na grelha de partida, entrando para a última corrida da temporada de estreia na Fórmula 1 com a possibilidade de subir ao pódio. A acontecer, será o terceiro pódio do australiano no seu primeiro ano no mundial.