GP Abu Dhabi, F1, Lando Norris: decisão da direção de corrida “foi para a televisão, claro” | AutoSport

Lando Norris foi um dos pilotos que foi informado para ultrapassar o Safety Car depois de ter sido indicado o contrário, na decisão polémica e que resultou em argumento para um dos protestos da Mercedes sobre a atuação da direção de corrida.

O piloto da McLaren, que terminou a corrida em sétimo lugar, deu a sua opinião sobre o tema.

“Não sei que decisões foram tomadas com base no que os comissários disseram em primeiro lugar. Se essa [decisão de manter a ordem] fez Lewis ou fez a Mercedes tomar a decisão de não parar, mas depois, mais tarde, disseram subitamente que agora é permitido ultrapassar, então acho que isso não é aceitável. Não sei exatamente o que foi dito ou o que foi feito, mas foi um final controverso, é tudo o que posso dizer”.

Lando Norris explicou ainda que ficou surpreendido quando recebeu ordem para ultrapassar, sugerindo que foi uma decisão tomada para criar um final dramático.

“Eu não sabia que eram apenas os primeiros três ou quatro até ao Max. Por isso, foi obviamente feito para ser uma luta. Foi para a televisão, claro. Foi para o resultado. Se foi ou não justo, é difícil para mim decidir”.

Questionado pelo RaceFans.net sobre como recebeu a primeira informação, para se manter no mesmo lugar, Norris disse que não o surpreendeu: “Às vezes deixam-nos ir, outras vezes não. São 50/50.”