GP Abu Dhabi F1, Lando Norris: “Aprendi muito com Oscar Piastri”

Haverá quem diga que o título de Lando Norris foi fácil de conquistar, pois tinha o melhor carro e que a questão do campeonato havia de ter sido fechada muito antes. Mas Norris tornou-se campeão numa equipa que fez questão de dar tratamento igual a ambos os pilotos, contra um colega de equipa fortíssimo que liderou boa parte da temporada.

Norris teve de enfrentar vários desafios, especialmente o interno de ter Oscar Piastri em grande forma durante mais de metade da temporada. Apesar de Norris ser mais experiente, reconheceu que aprendeu muito com Piastri durante este ano:

“Tive dificuldades contra os Óscares e ele fez um trabalho incrível. Estou feliz por ter tido o Óscar nos últimos três anos, porque, embora ele seja muito mais novo do que eu, aprendi muito com ele e ele superou-me muitas vezes. Consegui aprender muito com ele e não seria o piloto que sou hoje sem isso. Claro, também com os meus outros colegas de equipa, com o Carlos [Sainz], com o Daniel [Ricciardo] nos últimos anos. Mas ele fez-me ter de me esforçar ainda mais do que nunca, porque, a meio da época, estava a ter um desempenho melhor do que eu e fazendo um melhor trabalho de forma consistente.”

Norris reconheceu o valor do colega e disse de forma clara e numa das entrevistas afirmou que Piastri “vai ser campeão do mundo”. Já Piastri espera que a dinâmica interna não mude com o título de Norris e que o equilíbrio no tratamento de ambos se mantenha. Uma dupla que apesar da luta pelo título, manteve uma relação respeitosa como raramente se viu em lutas desta intensidade.