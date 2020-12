GP Abu Dhabi F1, Lando Norris: “A vitória são os dois décimos de diferença para a pole”

Lando Norris qualificou-se na quarta posição no Grande Prémio do Abu Dhabi, ficando a cerca de dois décimos da pole position de Max Verstappen. Com Carlos Sainz na sexta posição, a McLaren está num boa posição para recolher bons pontos na luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores.

Para além dos construtores, Lando Norris ainda tem possibilidades de chegar à quinta posição no Campeonato de Pilotos. Com 26 pontos em jogo, Norris está a 25 de Daniel Ricciardo. Apesar de difícil, nada é impossível em 2020.

À Sky Sports F1, Norris afirmou: “O quarto lugar é um grande resultado para nós. Mas a vitória são os dois décimos de diferença para a pole position“.

“Na corrida não podemos colocar ninguém de parte. O Pérez veio do final e venceu na semana passada e muitas vezes ele costuma vir de trás e terminar no pódio. Ou seja, não podemos relaxar agora e estar contentes porque amanhã ainda há muito trabalho a fazer”, finalizou o piloto da McLaren.