GP Abu Dhabi, F1, Kimi Raikkonen: “não interessa como termina” | AutoSport

Kimi Raikkonen não teve a corrida de despedida da Fórmula 1 que devia. Na volta 25, e depois de ter tido uma saída de pista e batido com a frente do carro nas proteções do traçado de Yas Marina, o finlandês regressou à box para dar por terminada a prova. Com uma carreira tremenda na disciplina, o piloto foi interrompido por causa de um problema nos travões do carro, foi ingrato.

“Às vezes as coisas acontecem. Tivemos um problema com o carro, já tinha tido um momento na volta anterior. É assim, acontece. O resultado não interessa, não interessa como termina”, explicou o piloto após a corrida.

Abordando o seu estado de espírito após a última prova da carreira, Raikkonen afirmou que está ansioso pela vida normal que o espera.

“Sinto-me bem. Estou ansioso, digamos, por uma vida normal, que fui adiando por causa da Fórmula 1. É bom ver todo o apoio que me deram, existem muitas boas pessoas aqui, mas a vida continua, mas quero regressar a casa e fazer uma vida normal”.