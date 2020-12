GP Abu Dhabi F1, Kimi Räikkönen: “Foi uma pena o carro ter pegado fogo”

Depois do que aconteceu no Grande Prémio do Bahrein, com o monolugar de Romain Grosjean a ser consumido pelas chamas, hoje, na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi, a traseira do C39 de Kimi Räikkönen ficou em chamas e certamente quem viu ficou preocupado. Mas, o piloto saiu do monolugar em segurança e ainda deu uma ajuda ao apagar as chamas do seu Alfa Romeo.

No fim do dia, Räikkönen afirmou: “Não houve nada de assustador. Foi só uma pena o carro ter pegado fogo. Quanto aos danos, veremos. Não gosto de especular, mas espero que tenha sido apenas na carroçaria. A equipa já tinha intenção de trocar a minha caixa de velocidades e o motor para sábado, por isso amanhã já vamos ter isso novo. Apenas vai dar mais trabalho aos rapazes”, afirmou Räikkönen.

Para amanhã, o piloto da Alfa Romeo espera “continuar a melhorar. Não conseguimos fazer muitas voltas com uma elevada carga de combustível devido aos problemas. Não é ideal, mas o carro esteve bem no TL1 e no TL2”, finalizou o finlandês.