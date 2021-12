GP Abu Dhabi F1: Kimi Raikkonen e George Russell desistem | AutoSport

Kimi Raikkonen não teve a despedida que queria da F1. O Iceman foi obrigado a regressar às boxes, com problemas nos travões do seu Alfa Romeo. Raikkonen terminou assim a corrida mais cedo e assim acaba uma carreira brilhante. Também George Russell, com problemas na sua unidade motriz teve de regressar às boxes para desistir. Duas despedidas que não correram como desejado.