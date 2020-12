GP Abu Dhabi F1: Kevin Magnussen “em paz” com possível última corrida na F1

O piloto da Haas, Kevin Magnussen, está em “paz” com esta ser a última corrida que faz na Fórmula 1. Para 2021, já se sabe que Magnussen vai estar a competir no Campeonato Americano de Resistência (IMSA) pela equipa da Chip Ganassi Racing.

Na antevisão do Grande Prémio do Abu Dhabi, Magnussen afirmou: “Estou em paz com isso. Sei que no desporto motorizado nunca se deve dizer nunca e sabemos que na Fórmula 1 tudo acontece. Mas, estou pronto para que esta seja a minha última corrida de Fórmula 1”.

“Vou aproveitar para pilotar este carro fantástico e refletir sobre esta grande oportunidade que me foi dada. Cresci a sonhar com a Fórmula 1 e fazer uma carreira aqui. Sinto-me um privilegiado por o ter feito”, finalizou o dinamarquês, que se estreou na Fórmula 1 em 2014 pela McLaren.

Para 2021, a Haas já confirmou a dupla de Mick Schumacher e Nikita Mazepin.