GP Abu Dhabi, F1, Jos Verstappen: “Max foi o piloto deste ano” | AutoSport

Jos e Max Verstappen partilharam alguns momentos sozinhos depois da vitória do piloto na corrida e a conquista do campeonato do mundo. Após a cerimónia do pódio, Jos comentou pela primeira vez a conquista do seu filho à SkySports e afirmou que Max foi o piloto do ano.

“Estou muito orgulhoso. Por causa do Safety Car estamos nesta situação, mas mesmo assim é preciso que resulte e penso que a equipa teve uma boa estratégia ao chamá-lo. Max foi o piloto deste ano e merece realmente este campeonato. Penso que toda a equipa estava preocupada porque conhecemos a velocidade da Mercedes. Mas mesmo assim continuou a lutar, ele luta sempre. Isso está no seu ADN e foi o que fez hoje. Disse que cada volta estava a conduzir ao máximo. Ele só teve uma oportunidade, uma volta e aproveitou. Durante a corrida afastei-me porque já não acreditava, mas voltei para a última volta”, explicou o antigo piloto de Fórmula 1.