GP Abu Dhabi F1: Jogo de equipa dá a pole a Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen foi o homem mais rápido da qualificação e conquistou a pole para a última corrida do ano. O jogo de equipa da Red Bull compensou e Verstappen parte de posição privilegiada para a corrida do título. Lewis Hamilton teve de se contentar com o segundo tempo e Lando Norris foi terceiro, mais uma grande qualificação para o jovem britânico.

A última qualificação do ano foi também uma das mais importantes, com Lewis Hamilton e Max Verstappen em luta pelo melhor lugar possível para a corrida de amanhã, com o título de 2021 em jogo. A Mercedes chegou à qualificação com alguma vantagem face à Red Bull, mas as diferenças eram poucas e estava tudo em aberto. Como vimos no final, Verstappen tinha um truque na manga.

Q1

A Q1 começou com muitos carros em pista. Max Verstappen estava incluído no primeiro grupo que saiu para fazer os primeiros tempos. O neerlandês fez o registo de 1:23.680 na sua primeira tentativa, à frente de Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez e Carlos Sainz, numa altura em que Lewis Hamilton já estava em pista a iniciar uma volta rápida que acabou por ser 0.4 seg. mais rápida que a de Verstappen, seguido de perto por Valtteri Bottas que ficou a 0.1 seg. do seu colega de equipa. A Mercedes parecia mais forte nesta fase. A primeira volta de Lando Norris colocou-o também no top 4, seguido de Fernando Alonso. Carlos Sainz e Charles Leclerc caíram na tabela de tempos para o fundo do top 10, mas eram os únicos com pneus médios nesta altura, com o resto da concorrência com os macios. Na segunda volta lançada de Verstappen, o #33 reduziu a diferença para o melhor tempo, ficando apenas a 0.056seg. de Hamilton.

A meio da qualificação tínhamos Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin na zona de eliminação.

A sessão foi interrompida, pois um marcador da pista foi desalojado da sua posição, depois de ter sido removido do seu lugar por Mick Schumacher, tendo depois sido colhido pelo carro de Norris (mais uma vez a melhorar o seu tempo, ficando a pouco mais de 0.2 seg. do melhor tempo). A interrupção foi breve e os carros voltaram para a pista para as últimas tentativas da Q1.

Leclerc conseguiu melhorar o seu registo e subiu para o sexto posto enquanto Sainz fez o décimo registo (já com pneus macios). A melhor volta da Q1 ficou reservada para o fim, com Hamilton a baixar para o segundo 22, deixando Verstappen a 0.4 seg. Valtteri Bottas melhorou o seu registo, mas ainda assim ficou a 0.2 do seu colega de equipa, enquanto o #33 da Red Bull estava na box.

Eliminados na Q1 ficavam os dois pilotos da Haas, os dois pilotos da Williams e Kimi Raikkonen.

Q2

A Red Bull e a Mercedes escolheram os pneus médios para tentar o melhor tempo na Q2. Nas primeiras tentativas de Hamilton e Verstappen, a diferença entre ambos foi de apenas 0.004seg., seguidos de Bottas, Tsunoda e Norris. No final das primeiras voltas lançadas Carlos Sainz conseguiu superar a marca de Hamilton e tinha o melhor tempo (pneus macios), com Verstappen, Leclerc (macios) e Bottas nas posições seguintes. Na zona de eliminação estavam Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Sebastian Vettel e Pierre Gasly.

Os últimos minutos foram quentes com os pilotos todos juntos em pista a procurarem a melhor vaga para as últimas voltas, com algumas manobras arriscadas e duvidosas. Hamilton voltou ao topo da tabela, mas por pouco tempo pois Sergio Pérez fez o melhor registo (pneus macios) ficando 0.010seg. acima do #44 da Mercedes. No entanto, Verstappen tratou de melhorar o registo (também com pneus macios) e fez o melhor tempo, ficando assim comprometido a usar as borrachas mais macias no arranque da corrida.

De fora da Q3 ficavam Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel, com Alonso a reclamar de Ricciardo (por alegadamente ter atrapalhado a sua volta) e Vettel também a queixar-se do caos que se instalou no fim da volta de lançamento.

Q3

Chegávamos ao momento mais tenso da sessão. A Q3 iria decidir o dono da pole para amanhã e os candidatos ao título eram os favoritos. Assim que a luz verde apareceu no final da via das boxes, os Red Bull foram logo para a pista, com Pérez na frente, para dar o cone de aspiração ao seu colega de equipa. Verstappen fez uma excelente volta e Hamilton não teve argumentos nesta tentativa para fazer melhor que o seu adversário, que foi 0.5 seg mais rápido. Seguiam-se Pérez (que abortou a primeira tentativa para deixar passar o colega de equipa, mas logo a seguir fez uma boa volta), Bottas, Sainz, Leclerc, Norris, Ocon, Ricciardo e Tsunoda. O jogo de equipa da Red Bull compensava e a Mercedes ficava a perder nesta fase.

Os carros saíram para as derradeiras voltas do dia, em busca do melhor lugar possível no top 10 da grelha de amanhã Os Mercedes saíram em primeiro lugar, para evitar os problemas de trânsito (Hamilton não queria o cone de aspiração de Bottas). No entanto, o tempo de Hamilton não foi o suficiente para destronar Verstappen, numa volta abaixo do esperado para o piloto da Mercedes. Verstappen conseguiu assegurar a pole, numa pista que parecia sorrir à Mercedes e onde os Flechas de Prata foram ligeiramente melhores até a qualificação. Lando Norris fez o terceiro melhor tempo, em mais uma excelente prestação do piloto da McLaren, isto depois de um período mais cinzento nas últimas corridas. Seguiram-se Pérez, Sainz a fechar o top 5, com Bottas, Leclerc, Tsunoda, Ocon e Ricciardo a completar o top10.

Para amanhã, Verstappen tem a vantagem de largar com os pneus mais macios (melhor tração) mas a estratégia terá de ser forçosamente diferente da Mercedes, com Hamilton a ter mais flexibilidade nas escolhas que poderá fazer. Verstappen voltou a mostrar todo o seu talento e fez uma volta tremenda, enquanto Hamilton ficou a perder (talvez com cone de aspiração tivesse ajudado). Norris voltou a ser brilhante, Pérez ficou a ganhar na luta entre os “nº2”, com Bottas em sexto, atrás de Sainz (melhor que Leclerc). Tsunoda fez uma excelente primeira volta (anulada por exceder os limites de pista) e na segunda não conseguiu repetir o feito e Ricciardo voltou a desiludir. Destaque para a excelente jogada da Red Bull que mesmo após o erro de Verstappen na Q2 (bloqueou as rodas com os médios e quase que obrigou a equipa a escolher uma estratégia alternativa, optando pelos macios para o arranque da corrida), não perdeu o norte e orquestrou uma Q3 brilhante, com Pérez a dar o cone de aspiração a Verstappen, que retribuiu o favor na sua volta de regresso às boxes. A Mercedes não fez o mesmo e talvez tenha ficado a perder com isso. Tudo em aberto para amanhã. Os dados estão lançados e teremos uma luta tremenda na curva 1.