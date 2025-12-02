GP Abu Dhabi F1: Informações, Estatísticas e Horários

Abu Dhabi é o palco da grande final de 2025. Uma temporada impressionante, repleta de reviravoltas e com um regresso à luta pelo título que tem tanto de inesperado como de formidável. Lando Norris mantém-se na liderança do campeonato, mas Max Verstappen, que chegou a estar a mais de 100 pontos do líder, está agora a 16 pontos do primeiro lugar. Oscar Piastri, que liderou grande parte da temporada, segue em terceiro, a 16 pontos do colega de equipa e rival. Mais uma vez, tudo se decide no circuito de Yas Marina.

A pista e as novidades

Yas Marina já recebeu o final de temporada da Fórmula 1 em 13 ocasiões. Trata-se de uma infraestrutura moderna e de vanguarda, com um traçado de 5,281 quilómetros e 16 curvas, bem conhecido dos pilotos por acolher habitualmente os testes de fim de época. Concebida por Hermann Tilke, a pista foi alvo de alterações há quatro anos, que a tornaram ligeiramente mais curta, mais rápida e fluida, favorecendo as ultrapassagens, em particular na reta de 1,2 quilómetros entre as curvas lentas 5 e 6.

Outra zona relevante é a sequência das curvas 10, 11 e 12, onde os pilotos têm de travar fortemente, gerando elevadas cargas laterais sobre os carros. O asfalto utiliza um agregado importado de Inglaterra, oferecendo níveis médios de abrasividade e aderência, e foi parcialmente renovado este ano, entre as curvas 1 e 4, para eliminar irregularidades. Como em todas as corridas noturnas, espera-se uma queda significativa de temperatura entre as primeiras e as últimas sessões, com a evolução da pista a depender do tempo de utilização e da quantidade de borracha deixada pelos monolugares e pelas corridas de suporte, incluindo a Fórmula 2.

Será também o derradeiro fim de semana de corrida para estes monolugares. Os atuais monolugares de Fórmula 1, introduzidos em 2022, foram concebidos para reduzir o efeito do ar sujo e permitir corridas mais próximas, através de um pacote aerodinâmico centrado no efeito de solo. Mantiveram o motor híbrido 1.6 V6 turbo, mas com carros significativamente mais pesados e robustos, em parte devido a exigências de segurança acrescidas e à adoção das jantes de 18 polegadas com pneus de flanco baixo.

Estes carros de efeito de solo constituem a base técnica da Fórmula 1 entre 2022 e 2025, antes da chegada do novo regulamento de 2026, que irá manter as jantes de 18 polegadas, apesar dos pneus mais pequenos, com monolugares mais leves, mais compactos e pneus ligeiramente mais estreitos. Assim, a atual geração ficará na história como a primeira grande tentativa moderna de recentrar a performance no fundo dos carros e de recuperar o espetáculo em pista através de uma aerodinâmica menos penalizadora para quem segue atrás.​

Na terça-feira seguinte ao Grande Prémio (9 de dezembro), o circuito de Yas Marina receberá um teste coletivo, com os pilotos de corrida ao volante de monolugares “mula” adaptados para a gama de pneus de 2026.

As estatísticas

Este ano, Max Verstappen pode igualar esse registo, uma vez que tem quatro vitórias. A sua equipa, a Red Bull Racing, tem o maior número de vitórias (7), enquanto a Mercedes está apenas uma atrás. Foi aqui em Abu Dhabi, em 2021, que a equipa alemã conquistou o seu oitavo título mundial de construtores, no mesmo dia em que Max Verstappen garantiu o título de pilotos pela primeira vez.

Os pneus escolhidos

A Pirelli leva para a derradeira prova da temporada em Abu Dhabi a combinação habitual de compostos C3, C4 e C5. Historicamente, o traçado de Yas Marina tende a provocar “graining” nos pneus, mas desde o ano passado este fenómeno parece estar bastante mitigado e a maior robustez das atuais especificações poderá reduzi-lo ao ponto de permitir que o composto macio, tradicionalmente mais associado à qualificação, seja também uma opção credível em torno da qual construir a estratégia de corrida.

Os testes de fim de temporada

No dia 9 de dezembro, todas as equipas de Fórmula 1 irão participar num teste coletivo organizado pela Pirelli no circuito de Yas Marina, que decorrerá entre as 09h00 e as 18h00. Cada equipa terá um piloto titular ao volante de um carro adaptado para simular as características dos novos monolugares, de forma a testar a gama de pneus prevista para 2026. Para este teste, estarão disponíveis um jogo de C2, três conjuntos de cada um dos C3, C4 e C5, e um conjunto de pneus intermédios caso chova. Os pneus C1 e de chuva (Full Wet) não serão fornecidos em Abu Dhabi.

Simultaneamente, cada equipa colocará em pista um jovem piloto – definido como um piloto que não competiu em mais de dois Grandes Prémios – ao volante do carro de 2025, equipado com pneus da especificação atual: dois conjuntos de C3 e C5, quatro conjuntos de C4 e um conjunto de intermédios e de Full Wet para eventual utilização em caso de chuva.

Os pneus de 2026 terão grafismos laterais atualizados, utilizados ao longo de toda a próxima época, mantendo as cores habituais para identificar os compostos, embora o C2 não apresente travessas (“brackets”) em Abu Dhabi, para se distinguir do C3 durante o teste.

Horários

Sexta-Feira

TL1 – 09:30

TL2 – 13:00

Sábado

TL3 – 10:30

Qualificação – 14:00

Domingo