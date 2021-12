GP Abu Dhabi F1, Horner estupefacto com volta de Verstappen: “uma das melhores do ano” | AutoSport

Christian Horner (Red Bull) ficou estupefacto pela volta feita por Max Verstappen, que lhe deu a pole-position, a 10ª do ano para o neerlandês: admitiu, após a qualificação, que ficou impressionado com o desempenho de Max Verstappen na qualificação: “Esta é uma das melhores voltas do ano do Max”, disse Horner à Sky Sports F1.

“Mesmo na volta seguinte em que o fizemos ‘recuar’, ele estava a igualar o tempo e o ‘reboque’ valeu provavelmente um décimo ou dois, não o meio segundo que se viu na tabela. O seu último sector, quando se olha para o nível de downforce que ele tem, é uma loucura, é absolutamente louco. O Max deu tudo, ele está a andar de coração, ele atirou com tudo o que tinha para esta sessão”, disse Horner.