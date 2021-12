GP Abu Dhabi F1, Hamilton/Verstappen: Primeiro incidente sem investigação, o que disse Michael Masi | AutoSport

Depois da tentativa de ultrapassagem de Max Verstappen a Lewis Hamilton, os Comissários entenderam que o neerlandês ‘forçou’ o piloto da Mercedes para fora de pista e que este permitiu que se recolocasse a diferença como estava antes do incidente. O Director de Corrida de F1 Michael Masi, explicou a decisão à Red Bull, dizendo que Hamilton fez o suficiente para mostrar que não tinha ganho vantagem, recolocando o avanço na mesma distância que estava antes do acidente A Red Bull não concorda, e alega que Verstappen esteve sempre dentro de pista: “Estamos um pouco chocados com isso porque aparentemente Lewis devolveu a sua vantagem, que ainda não vimos. É uma total falta de consistência. Mas estamos concentrados na corrida e ainda temos um longo caminho a percorrer”.