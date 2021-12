GP Abu Dhabi, F1: Hamilton nunca saiu da pole na corrida decisiva | AutoSport

A temporada de 2021 tem sido muito renhida, uma das épocas mais dramáticas da longa história da Fórmula 1. A disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen não tem comparação na era híbrida da disciplina e mesmo para o britânico, que conquistou sete campeonatos mundiais, esta é uma das mais renhidas.

Curioso, e que por acaso encontramos nas redes sociais, foram os dados estatísticos compilados pela página F1 StatsGuru, que chegou à conclusão que Hamilton nunca largou da pole position nas corridas que o coroaram como campeão do mundo… obviamente é apenas uma curiosidade.

Brasil 2008 – 4º da grelha

Abu Dhabi 2014 – 2º da grelha

EUA 2015 – 2º da grelha

México 2017 – 3º da grelha

México 2018 – 3º da grelha

EUA 2019 – 5º da grelha

Turquia 2020 – 6º da grelha

Lewis Hamilton has never started a title-winning race from pole position –



BRA 2008 – P4

ABU 2014 – P2

USA 2015 – P2

MEX 2017 – P3

MEX 2018 – P3

USA 2019 – P5

TUR 2020 – P6

ABU 2021 – P2?#F1 #AbuDhabiGP