GP Abu Dhabi F1: Haas à espera de um milagre: “toda a equipa continua a tentar” | AutoSport

A Haas está no último lugar da tabela a quatro pontos da Alfa Romeo, pode ainda passá-la o mesmo sucedendo com os homens de Hinwill face à Alpha Tauri, que está cinco pontos mais à frente, mas com o plantel tão equilibrado em Abu Dhabi só com uma corrida caótica as duas equipas podem aspirar a algo e ainda mais a Haas, que apesar de ter ainda hipóteses de fugir ao último lugar, as suas perspectivas não são muito boas para bater a Alfa Romeo cujos pilotos pareciam bastante rápidos nos treinos finais, mas quando a noite caiu e a pista arrefeceu, não conseguiram encontrar o ritmo necessário para passar. Partindo de trás, poderão ter de fazer algo interessante em termos de estratégia para conseguirem avançar, mas no mínimos dos mínimos vão tentar impedir que a Haas os surpreenda. Para Alessandro Alunni Bravi, porta-vos da equipa: “a corrida vai ser um desafio, começando de trás mas vamos dar tudo. Contudo, vamos precisar de circunstâncias excecionais para marcar pontos”, disse.

Do lado da Haas Hulkenberg recompensou a equipa pelo trabalho de reconstrução que tiveram de fazer no seu carro ontem, conseguindo chegar à Q3 numa pista em que costuma qualificar-se bem. Magnussen não conseguiu extrair o mesmo ritmo do seu VF-23 e saiu na Q1. Mas a grande questão é: será que eles podem fazer alguma coisa em relação ao desgaste dos pneus na corrida? Se conseguirem, o alemão pode estar a caminho dos pontos, mas com carros mais rápidos atrás, pode ser difícil mantê-los à distância. Para Guenther Steiner, Diretor da Equipa: “O TL3 não foi o melhor para nós, com os ventos e as condições quentes, não conseguimos fazer o carro funcionar. Parece que esse desempenho voltou quando os ventos diminuíram e as temperaturas baixaram.

O Kevin não conseguiu, a sua volta não foi a melhor, mas o Nico fez um ótimo trabalho para entrar na Q3 e alcançar o P8. É melhor do que podíamos esperar para a última corrida da época, e vamos abordá-la como sempre. Vamos dar o nosso melhor, sabendo que na corrida não temos o melhor carro, mas toda a equipa continua a tentar – continuamos a esforçar-nos.”