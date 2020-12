GP Abu Dhabi F1, Guenther Steiner: “Seria demasiada pressão se o Mick corresse”

Mick Schumacher esteve no Haas VF-20 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi, tendo terminado na 18º posição, sendo cerca de três segundos mais rápido que Pietro Fittipaldi. Apesar da lesão de Romain Grosjean, a equipa americana decidiu manter Fittipaldi para o Grande Prémio do Abu Dhabi e não colocar Schumacher a fazer o fim de semana inteiro.

Para o chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, colocar o novo campeão da Fórmula 2 para fazer o fim de semana completo seria “demasiada pressão. Ele fará o TL1 e estará connosco no teste de jovens pilotos. Assim, pode ambientar-se à equipa e ao carro. Com a vitória na Fórmula 2, este não é o momento certo para se estrear num fim de semana completo”, afirmou Steiner ao La Gazzetta dello Sport.