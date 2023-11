GP Abu Dhabi F1, George Russell: “só melhorámos 0,6s dos treinos para a qualificação” | AutoSport

George Russell foi quarto na qualificação do GP de Abu Dhabi e vai partir duas posições atrás de Charles Leclerc. Lewis Hamilton não se qualificou para a Q3 e parte de 11º enquanto Carlos Sainz não conseguiu melhor do que a 16ª posição o que significa que a luta entre a Mercedes e a Ferrari pelo segundo posto entre os construtores está bem viva, com Russell a ter que, no mínimo se colocar atrás de Leclerc para que a Mercedes não perca os quatro pontos que tem ainda de avanço, ficando também por saber o que podem fazer Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Outro ponto complicado para a Mercedes é que Russell tem andado ‘engripado’: “Tenho estado um pouco doente nas últimas duas semanas, mas também tenho sido muito, muito rápido, por isso não sei se preciso de estar doente mais vezes”, brincou em declarações à imprensa inglesa: “nas últimas duas semanas senti-me muito confortável no carro. Neste momento, os sentimentos são contraditórios. Sem dúvida que teríamos aceite 4º antes do começo do fim de semana, mas, depois do desempenho desta manhã (no TL3) em que fomos os mais rápidos em todas as voltas, mas só melhorámos seis décimos dos treinos para a qualificação. Tendo em conta que estava muito mais frio e que tínhamos muito menos combustível no carro, não demos o salto que devíamos ter dado. Foi um pouco dececionante. Temos uma luta com a Ferrari na classificação dos construtores, mas vamos tratá-la como qualquer outra corrida.

Quero lutar pelo pódio, quero terminar a época em alta. Com o Carlos em 16º, eles estão numa posição complicada, mas vamos ver, mas cho que vamos ter um bom ritmo em relação ao McLaren e ao Carlos.”