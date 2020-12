GP Abu Dhabi F1: George Russell na conferência de imprensa… pela Mercedes

George Russell vai fazer a conferência de imprensa de amanhã em Abu Dhabi como piloto Mercedes. Amanhã deverá ser o dia em que se irá saber se Lewis Hamilton vai correr pela Mercedes ou não, mas há ainda a hipótese de protelar a questão. A única conclusão para já é que continua incerta a participação de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Abu Dhabi. O facto de George Russell não responder a questões com o fato da Williams pouco significa, pois tudo pode mudar. Jack Aitken também foi anunciado como piloto da Williams na mesma conferência de imprensa, portanto, para já tudo igual a Sakhir.

Segundo o Daily Mail, a Mercedes está preparada para esperar até sábado para decidir se vai ou não ter Hamilton este fim-de-semana. De acordo com o regulamento, um piloto deve, no mínimo, participar nos treinos livres, ou qualificação, no sábado para poder participar na corrida. Caso Hamilton não o consiga fazer, Russell vai, logicamente, substituí-lo novamente.