GP Abu Dhabi, F1, George Russell: “ISTO É INACEITÁVEL” | AutoSport

George Russell, que hoje não terminou a corrida com problemas mecânicos no Williams, reagiu ao resultado da corrida através da sua conta oficial de Twitter. O piloto, que será colega de equipa de Lewis Hamilton no próximo ano, deixou bem claro a sua opinião sobre o final da corrida.

“ISTO É INACEITÁVEL!!!!”, escreveu Russell, acrescentando mais tarde que: “Max é um piloto absolutamente fantástico que teve uma temporada incrível e eu não tenho nada mais que um enorme respeito por ele, mas o que acabou de acontecer é absolutamente inaceitável. Não posso acreditar no que acabamos de ver.”