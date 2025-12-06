GP Abu Dhabi F1: George Russell foi o mais rápido, Norris e Verstappen por perto

Está encerrada a última sessão de treinos livres do ano, com George Russell a registar o melhor tempo, superando Lando Norris por apenas 0,004 segundos. Max Verstappen ficou em terceiro, muito próximo dos dois homens da frente, numa sessão marcada pela saída de pista de Lewis Hamilton a meio dos trabalhos.

O derradeiro treino livre começou com condições climatéricas exigentes: o asfalto ultrapassava os 40 °C, com 27 °C de temperatura ambiente e 64% de humidade, sem qualquer ameaça real de chuva.

Depois de Norris dominar os TL1 e TL2 de sexta-feira, este TL3 revelava-se crucial para perceber se o trabalho feito pelas equipas durante a noite resultara. O britânico procurava mais conforto no carro, Verstappen desejava maior ritmo e Piastri tentava aproximar-se do desempenho do colega de equipa, depois de ter falhado o TL1.

Primeiras voltas e susto para Lando Norris

Os Aston Martin foram os primeiros a entrar em pista, apenas dois minutos após o início da sessão, enquanto o restante pelotão tardava em sair das boxes. Pouco depois, foi a Alpine a iniciar os seus programas de trabalho.

Com pneus macios e ainda 50 minutos por disputar, Lando Norris assumiu a liderança com um tempo na casa do segundo 24, numa altura em que mais carros começavam a ocupar a pista.

O primeiro grande susto do fim de semana aconteceu pouco depois, quando Norris encontrou Yuki Tsunoda parado na trajetória, obrigando-o a seguir em direção à escapatória. Um acidente grave que esteve por um triz.

Hamilton, também em pneus macios, saltou para o topo da tabela, antes de Verstappen o superar. Lance Stroll colocou-se então no segundo lugar.

À passagem dos 30 minutos, Verstappen liderava, seguido de Stroll, Oliver Bearman, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Oscar Piastri surgia apenas na 14.ª posição.

O acidente de Hamilton

Foi então que Hamilton perdeu o controlo do carro na curva 9, embatendo nas proteções e provocando as primeiras bandeiras vermelhas do fim de semana.

Dez minutos depois, os pilotos regressaram à pista para as derradeiras voltas antes da qualificação. As simulações de corrida intensificaram-se, com Piastri, em pneus macios novos, a realizar uma excelente volta no segundo 23, retirando meio segundo ao registo de Verstappen. Norris, apesar de um segundo setor pouco competitivo, melhorou o tempo do australiano em mais de duas décimas, recuperando tudo no último setor.

Entretanto, na via das boxes, instalou-se a confusão entre Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda. A Mercedes deu ordem errada de saída ao jovem italiano, originando um claro unsafe release. Antonelli regressou à pista após apenas uma troca de asa dianteira, mas a sessão de Tsunoda terminou de imediato.

Antonelli has hit Tsunoda in the pit lane 💥 Carbon fibre everywhere and the stewards are investigating the Mercedes driver for an unsafe release#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/9q0qb8Wcae — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

No topo da tabela surgia então Nico Hülkenberg em terceiro e Fernando Alonso em quarto, até que George Russell subiu ao primeiro lugar, retirando 0,004 segundos ao tempo de Norris.

A sessão terminou com Russell no topo, com 1:23.334, seguido de Norris e Verstappen. Alonso e Piastri completaram o top 5. Logo atrás ficaram Esteban Ocon, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Antonelli e Alex Albon. Lewis Hamilton fechou a sessão apenas na 18.ª posição.