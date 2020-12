GP Abu Dhabi F1: George Russell faz homenagem a Frank, Claire e à Williams

George Russell está de volta à Williams e ao FW43 da equipa britânica. Em 2020, a histórica da Fórmula 1 mudou de mãos e agora pertence ao fundo de investimento Doriltan Capital. Mesmo assim, Russell não esqueceu Frank e Claire Williams, antigos patrões da Williams, e para o Grande Prémio do Abu Dhabi trouxe uma decoração especial no seu capacete.

Nele, podem-se ver os carros vencedores de campeonato, do FW07B (1980) até ao FW19 (1997). Também inscrito no capacete estão as 114 vitórias, 128 pole positions, sete campeonatos de pilotos e os seis campeonatos de construtores vencidos pela histórica equipa britânica.