GP Abu Dhabi F1, George Russell: “Aqui seria uma boa oportunidade para vencer…”

George Russell está de volta aos comandos do FW43 da Williams Racing para o Grande Prémio do Abu Dhabi. Na semana passada, Russell substituiu Lewis Hamilton na Mercedes, tendo demonstrado o seu potencial no melhor carro da grelha.

Agora, para Russell “esta seria uma boa oportunidade para vencer porque queria ter tido duas semanas no carro, simplesmente para aprender e chegar aqui [Abu Dhabi] e não ter desculpas. Para mim foi um grande fim de semana e continuo a querer vencer na Fórmula 1”.