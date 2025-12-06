GP Abu Dhabi F1: George Russell aconselha Piastri a ignorar potenciais ordens de equipa
À entrada para o decisivo Grande Prémio de Abu Dhabi, Oscar Piastri, que ainda na luta pelo título mundial de Fórmula 1, foi aconselhado a ignorar eventuais ordens de equipa vindas da McLaren. A pressão intensifica-se numa disputa tripla que envolve também Lando Norris e Max Verstappen, com a hierarquia interna da McLaren a assumir particular relevância na gestão estratégica da corrida.
Piastri caiu para terceiro no campeonato após o fim de semana no Qatar, encontrando-se agora a 16 pontos do companheiro de equipa, Lando Norris, líder da classificação com Verstappen colocado entre ambos. Face a este cenário, Zak Brown, CEO da McLaren Racing, admitiu que a equipa poderá recorrer a ordens de equipa caso, durante a corrida, se torne evidente que apenas um dos pilotos mantém reais hipóteses de conquistar o título.
Brown afirmou que, embora a equipa tivesse negado essa possibilidade no início da semana, a prioridade absoluta é o campeonato de pilotos: seria, nas suas palavras, “insensato” não atuar em conformidade. Contudo, esta posição não recolhe consenso no paddock. George Russell, piloto da Mercedes, reiterou que a McLaren não deveria pedir a nenhum dos seus pilotos que abdicasse da luta direta pelo título nesta fase da temporada, incentivando Piastri a resistir a qualquer ordem que o prejudique.
“É mais fácil desligar o rádio! Obviamente, se estiveres na posição da equipa, tens de permitir a ultrapassagem. Mas, colocando-te na pele dos pilotos… no fim do dia, daqui a dois anos, se o Lando for campeão e for assim que ganhou, ninguém se vai lembrar. Ninguém vai realmente importar-se.
Mas, para mim, sendo piloto, não acho que nesta fase da época, tendo ambos hipóteses… como é que isto pode sequer ser discutido numa reunião?”
Pity
6 Dezembro, 2025 at 11:17
Acho que, neste momento, os outros pilotos não deviam dar conselhos. Piastri ainda está na luta e, se não houver factores externos, vai estar até meio da corrida. Para ser campeão, ele tem de ser 1º ou 2º, e ainda depende dos resultados dos outros dois. Se estiver abaixo dessas posições não tem hipóteses, pelo que, se for necessário, deverá acatar eventuais ordens de equipa. Seria indecente não o fazer e, com isso, o título ir para o piloto de outra equipa. Espero que não sejam precisas ordens.
O que me parece, é que o Russell torce para o Verstappen…