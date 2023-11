GP Abu Dhabi F1: foto de família da Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) | AutoSport

A Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) é uma espécie de ‘sindicato’ dos pilotos de Fórmula 1, foi fundada em maio de 1961 e o seu primeiro presidente foi Stirling Moss. O objetivo inicial era zelar pela segurança, a organização foi dissolvida na sequência dos acontecimentos ocorridos durante o Grande Prémio da África do Sul de 1982, devido à alteração dos acordos comerciais do desporto, depois da FISA ter acrescentado cláusulas restritivas à Superlicença e ao conflito entre a Formula One Constructors Association (FOCA) e a FIA. Foi substituída pela Associação de Pilotos Profissionais de Corrida (PRDA) e em 1994, Niki Lauda, Christian Fittipaldi, Michael Schumacher e Gerhard Berger restabeleceram a GPDA no Grande Prémio do Mónaco de 1994, na sequência dos acontecimentos de São Marino, que culminaram com as mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Em 1996, a associação foi constituída como uma empresa “Grand Prix Drivers Association Ltd”, e ontem em Abu Dhabi teve a sua última reunião do ano.

FOTO Alex Wurz