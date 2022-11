GP Abu Dhabi F1: Fernando Alonso promete “cuidar” de Vettel na corrida | AutoSport

Fernando Alonso é um dos pilotos que quis celebrar a carreira de Sebastian Vettel na Fórmula 1 e como forma de tributo usa um design do seu capacete muito semelhante ao do piloto alemão. Mas o espanhol não quer ficar por aqui e promete amanhã “cuidar” de Sebastian Vettel na primeira volta, esperando que ambos vejam a bandeira de xadrez, marcando o fim de uma fase para ambos os pilotos. Alonso começa a trabalhar com a Aston Martin, Vettel passa acelerar em casa com a família e com os seus projetos pessoais.

“Não é que tenhamos tentado ajudá-lo, mas estávamos a tentar ter um olho nele, quando o víamos no espelho ou quando vinha numa volta rápida, porque queremos um fim de semana calmo para ele”, disse Alonso sobre a sessão de qualificação e Vettel em pista. “Mesmo amanhã, ele vai começar na nona [posição] e eu vou começar na décima, por isso vou cuidar dele na partida e na primeira volta, e esperemos que ambos vejamos a bandeira axadrezada”.

Para a sua própria última corrida com a Alpine, Alonso explicou que o objetivo é pontuar e assegurar de vez a vantagem sobre a McLaren, algo que aponta como exequível saindo do 10º lugar, depois de Daniel Ricciardo ter caído três lugares na grelha devido ao acidente com Kevin Magnussen em Interlagos na ronda passada. “Arrancamos nos pontos, por isso esperamos subir alguns lugares e terminar em 7º ou 8º que é o nosso objetivo normal”, concluiu o piloto espanhol.