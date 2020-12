GP Abu Dhabi F1: Fernando Alonso de volta os comandos do Renault R25 (Vídeo)

Fernando Alonso voltou aos comandos do R25, o carro da Renault do ano de 2005, altura em que Alonso conquistou o seu primeiro campeonato do mundo na Fórmula 1, batendo Kimi Räikkönen por 21 pontos.

No Grande Prémio de Abu Dhabi, Alonso deu algumas voltas com o R25, equipado com pneus Pirelli slicks, algo que não acontecia em 2005, quando era originalmente equipa com pneus Michelin.

No final, Alonso afirmou nas suas redes sociais: “Este carro continua extremamente rápido, agora mais com os pneus slicks. Que sensação e que fim de semana vai ser. Amanhã vou dar mais voltas. Obrigado à equipa da Renault por esta era, e quero dar as boas-vindas à Alpine pelo futuro”.

