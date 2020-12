GP Abu Dhabi F1: Esteban Ocon perplexo com falta de ritmo na qualificação

Esteban Ocon foi 11º classificado na qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi. Apesar de terem estado bem durante os treinos livres, com o melhor resultado a vir no TL3, terceiro e quarto, a qualificação para os Renault foi diferente.

No final, Ocon mostrava-se perplexo com a performance do R.S.20 afirmando que “é inacreditável. Estivemos sempre nos dez primeiros, fomos terceiro e quarto no TL3, mas perdemos equilíbrio no carro nesta sessão. Perdemos aderência nos pneus e perdi muito a traseira. Temos de perceber o que aconteceu”.

“Amanhã será tudo ou nada. Temos uma estratégia que está a nosso favor e com a temperatura mais baixa, mais aderência, deveremos ser mais rápidos”, finalizou o francês.

Amanhã Ocon sobe uma posição na grelha de partida devido à penalização imposta a Charles Leclerc após o Grande Prémio do Sakhir – CLIQUE AQUI PARA LER.