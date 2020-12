GP Abu Dhabi F1, Esteban Ocon: “A qualificação promete ser renhida…”

Esteban Ocon conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1 a semana passada, no Grande Prémio do Sakhir. Em Abu Dhabi, o francês da Renault terminou ambos os treinos livres nos dez primeiros, com a terceira posição no TL1 e o sexto lugar no TL2.

No ‘segundo pelotão’, com os resultados do TL2 (o mais parecido à qualificação de amanhã), as diferenças são mínimas, com Lando Norris (5º) e Carlos Sainz (12º) separados por apenas 0.178s. Para Ocon a “qualificação vai ser renhida. Estou pronto para o desafio e pronto para tirar o máximo do meu carro”.

“Quanto a hoje, percebemos que estamos bem em termos de stints curtos, mas ainda há trabalho a fazer nos stints mais longos, algo que tem sido um dos nossos pontos fortes este ano”, finalizou Ocon.