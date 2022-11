GP Abu Dhabi F1: Escolhidos pneus mais macios para terminar época | AutoSport

A Pirelli selecionou os três compostos de pneus mais macios da sua gama para o Grande Prémio de Abu Dhabi. Os C3 serão os pneus duros, os C4 os pneus médios e os C5 como os macios. Isto acontece porque as características do circuito não são particularmente exigentes para os pneus. O asfalto não é especialmente abrasivo, o que permite a utilização dos compostos mais macios, mas vai ser importante considerar a descida da temperatura da pista durante a corrida de domingo, uma vez que o final da corrida acontece à noite.

O Circuito de Yas Marina é composto por 16 curvas, bem como por algumas secções rápidas e a aerodinâmica é um aspeto importante para garantir um forte desempenho e uma gestão correta dos pneus.

“Em Abu Dhabi, chega ao fim uma época verdadeiramente emocionante”, afirmou Mario Isola, responsável da Pirelli. “As modificações do ano passado em algumas das retas e curvas da pista de Yas Marina tornaram o circuito mais rápido, equilibrando as exigências longitudinais e laterais dos pneus, enquanto anteriormente se tratava mais de tração e travagem. Apesar destas alterações ao traçado, vai continuar a ser dada muita atenção aos pneus traseiros, a fim de garantir a melhor tração em longos ‘stints’. Na terça-feira após o Grande Prémio de Abu Dhabi, os pneus slicks de 2023 serão testados durante um dia inteiro de testes, onde as equipas poderão decidir os seus planos de corrida, bem como quais os pilotos a utilizar: pilotos principais ou jovens pilotos”.

As equipas utilizaram várias estratégias diferentes no Grande Prémio de Abu Dhabi do ano passado. Max Verstappen conquistou o seu primeiro título mundial depois de ter parado três vezes, colocando os pneus macios durante o período de Safety Car a cinco voltas do final.

Mesmo sendo esta a última corrida da temporada de 2022, as equipas permanecerão para um teste de um dia dos compostos de 2023, que foram sendo afinados nos testes durante os fins de semana dos EUA e do Grande Prémio do México, além do teste de rookies previsto para esse dia.