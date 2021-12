GP Abu Dhabi F1, Eddie Jordan: “Lewis Hamilton é o melhor de sempre” | AutoSport

Eddie Jordan não tem dúvidas em apontar Lewis Hamilton como o melhor piloto de sempre. O ex-chefe de equipa vê Hamilton com alguma vantagem em relação a Max Verstappen e elogiou o piloto britânico.

“Max ganhou aqui [Abu Dhabi] no ano passado, mas o ímpeto está absolutamente do lado Lewis”, disse à BBC Breakfast. “Penso que o que Lewis fez muito ao ganhar [na Arábia Saudita] e a forma como ganhou no Brasil trouxe uma enorme quantidade de audiência mundial para o seu lado. E essa foi uma corrida sensacional em que as pessoas viram o que um piloto é capaz de fazer num carro, pelo menos na era moderna. Portanto, para além de qualquer dúvida, não creio que seja um teste entre os sete títulos de Michael Schumacher ou Lewis… Lewis já ganhou muito mais corridas do que Schumacher, por isso para mim ele é o melhor piloto de sempre”.

Jordan falou também da agressividade de Max Verstappen que traz ainda mais incertezas a esta luta.