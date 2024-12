GP Abu Dhabi F1: dobradinha McLaren no TL2, Lando Norris na frente

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi o mais rápido no segundo treino livre com Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) em segundo e a McLaren a mostrar-se claramente mais forte que o restante pelotão.

Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari) foi terceiro mostrando um Haas bem adaptado à pista com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) em quarto na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15). Seguiu-se Charles Leclerc (Ferrari SF-24), que ficou a cerca de um décimos do seu colega de equipa com a Ferrari a dar poucos sinais de poder chegar-se à McLaren.

Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari), uma surpresa no sétimo posto, o finlandês parece querer despedir-se em grande. Kevin Magnussen (Haas VF-24 Ferrari) confirma o bom momento da Haas com o oitavo posto na frente de Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) e Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda), que fechou o top 10.

Destaques negativos para George Russell (Mercedes W15) que foi apenas 13º, na frente de Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT) 14º e Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda RBPT), apenas 17º depois de se ter queixado muito do carro, sendo que não ajudou nada, não ter participado no TL1.

Filme da sessão

A maioria do pelotão começou com pneus médios. A noite caiu com meia hora de sessão, um pouco antes do meio do treino livre, Lando Norris mantinha-se na liderança, com dois décimos face a Charles Leclerc. Seguiam-se Carlos Sainz e Oscar Piastri, à frente de Max Verstappen e Yuki Tsunoda.

Pouco depois Max Verstappen queixou-se de dificuldades – tal como Leclerc Verstappen e disse pelo rádio que o carro estava “mau” e queixava-se do facto de o eixo dianteiro não estar a rodar. Não era o único com problemas – Leclerc entrou nas boxes porque estava preocupado por ter “destruído” a prancha depois de uma passagem mais acirrada por cima de um corretor.

A meio da sessão pneus macios, Sergio Pérez foi o primeiro a registar uma volta com os macios e saltou para quarto. Piastri foi o próximo a cruzar a linha de meta com a borracha C5 e foi para a frente da tabela, melhor seis décimos que o seu colega de equipa. Depois foi a vez de Lando Norris, que marcou 1m23,517s, pouco mais de dois décimos acima do seu colega de equipa. Carlos Sainz era em terceiro, à frente de Bottas e Magnussen. Mas Verstappen mal bateu o seu colega de equipa e os rapazes da Red Bull estavam a cair na ordem. As suas dificuldades em tempo seco parecem ter voltado.

Lewis Hamilton foi para quarto seis décimos atrás, enquanto George Russell saiu para marcar o seu tempo de volta com os pneus macios.

O dia de Franco Colapinto encurtou-se, porque teve uma ligeira saída e pode ter danificado o carro ao fazê-lo.

Os mecânicos estavam a trabalhar na zona do piso e o carro estava em cima dos suportes.

A vantagem da McLaren permaneceu até ao fim, mostrando-se claramente mais forte face à Ferrari.