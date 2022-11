GP Abu Dhabi F1, Destaques da qualificação: Red Bull muito forte em Yas Marina | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido no final da sessão de qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi, com Sergio Pérez a terminar no segundo posto da tabela de tempos e a reservar a primeira fila da grelha de partida para a corrida de amanhã.

A Red Bull esteve intratável durante a qualificação mostrando-se mais rápida do que as equipas adversárias. Ora foi Verstappen, ora Pérez a liderar a tabela de tempos, calhando no final o neerlandês ter concluído a sua última volta com um tempo muito bom e entrando no segundo 23, não sendo imitado por nenhum outro piloto. Mesmo tendo que reiniciar o carro antes de sair para a Q3, Verstappen foi claramente o mais rápido.

A Ferrari mostrou-se rápida na sessão, depois de ter “escondido” o seu trabalho nas sessões de treinos livres e tendo trabalhado bastante para a corrida. Surpreenderam, ou talvez não, a Mercedes. Pelos dados recolhidos nos treinos, Lewis Hamilton e George Russell pareciam poder disputar a pole position, mas estiveram longe disso. Terminaram a mais de meio segundo da Red Bull, não sendo um bom sinal na luta que os espera amanhã com a Ferrari pelo segundo posto do campeonato de construtores.

Lando Norris foi o melhor do ‘segundo pelotão’ na qualificação, com Esteban Ocon muito perto. Os McLaren pareceram mais rápidos do que os Alpine durante a qualificação, comprovando-se pela eliminação de Fernando Alonso na Q2 e o apuramento dos dois pilotos da McLaren para a Q3. Em corrida o cenário pode ser um pouco diferente, mas para já, vantagem para Lando Norris.

Sebastian Vettel guardou o melhor para o fim. Uma excelente sessão de qualificação para o piloto alemão na sua última sessão da carreira e com um carro claramente inferior colocou-se entre os dez pilotos mais rápidos em Yas Marina. Fez apenas uma tentativa de volta rápida, mas compreende-se. Ainda assim, foi mais rápido do que Daniel Ricciardo, que deixou novamente a desejar na fase final da qualificação. Vai sair de 13º, adicionados os três lugares na grelha pelo acidente com Kevin Magnussen no Brasil.

Fernando Alonso esteve perto do apuramento, mas foi uma desilusão não ter passado à Q3. No entanto, durante a qualificação os Alpine deram sempre a ideia de estarem um pouco mais lentos do que os adversários de Woking.

Yuki Tsunoda (12º), Mick Schumacher (13º) e Zhou Guanyu (15º) bateram em qualificação os seus companheiros de equipa. No caso dos últimos dois, os seus companheiros de equipa estiveram muito aquém do pretendido e do que tinham mostrado durante os treinos. No caso do japonês, foi durante a Q1 sempre mais rápido do que Pierre Gasly, que desiludiu na sua última sessão de qualificação pela AlphaTauri.