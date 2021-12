GP Abu Dhabi, F1: Dedução de pontos divide Toto Wolff e Christian Horner | AutoSport

Os dois pilotos, assim como as suas estruturas foram avisadas para a possibilidade de serem descontados pontos por comportamentos antidesportivos se for do entendimento dos comissários durante o GP de Abu Dhabi.

Em conferência de imprensa com os responsáveis da Mercedes e Red Bull lado a lado, Toto Wolff congratulou-se com a decisão de Michael Masi.

“Penso que com todas as controvérsias que tivemos nas últimas corridas – e mais uma vez isto é provavelmente uma questão de diferentes perceções de diferentes campos – é muito bom que Michael e a FIA tenham lembrado do que o Código Desportivo Internacional representa. E penso que é talvez um bom dissuasor para todos para manter uma corrida limpa, o que é admissível ou não, que não será apenas importante o resultado da corrida para o campeonato, mas também os padrões de pilotagem”, afirmou o homem forte da Mercedes.Já Christian Horner, acredita que a declaração de Masi são resultado da pressão de Wolff. “Posso ver porque é que Toto e Lewis com a desvantagem em vitórias em corrida pressionaram para isso acontecer. Mas ninguém vai entrar nesta corrida para dizer que vai acabar num acidente. Tem havido grandes especulações sobre isso, mas o nosso foco está em tentar ganhar isto em pista e em tentar fazê-lo com a bandeira axadrezada”, acrescentando que “esta é uma das 22 corridas do ano. Qual é a diferença entre esta corrida, por exemplo, e Silverstone ou Hungria? Tem de haver consistência nas decisões e nas penalizações. Penso que isso é o que deixa as pessoas mais loucas do que qualquer outra coisa, quando se percebe que existe inconsistência. Aquela parte do código desportivo que foi realçado nas notas, sempre esteve lá, não é algo que tenha sido introduzido para este fim de semana. Ninguém quer ver este campeonato acabar à frente dos comissários ou numa caixa de gravilho. Queremos ver estes dois titãs, que se bateram roda com roda frequentemente este ano, a voltarem a fazê-lo este fim de semana. É isso que queremos como equipa e o que o Max quer como piloto. Tem de haver consistência”.