GP Abu Dhabi F1, Damon Hill: “Max não deixou espaço em pista para o Lewis” | AutoSport

Damon Hill também concorda com a decisão dos Comissários: “É preciso dizer que o Lewis teve, basicamente, que sair do caminho pois caso contrário, iria colidir com o Max, que travou muito tarde e foi ‘intransigente’, não deixou espaço para o Lewis fazer a curva dentro da pista, pelo que teve que ir pela escapatória. Mas devo dizer que me surpreende que não tenham dito para devolver o lugar”, disse Damon Hill.