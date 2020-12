GP Abu Dhabi F1: Corrida com apenas uma paragem nas boxes

A estratégia de uma paragem deverá ser a escolhida pela grande maioria das equipas. A paragem única na corrida é a estratégia mais rápida para este fim de semana.

A estratégia ideal para as 55 voltas deverá contar com apenas uma paragem, começando com os pneus médios e fazendo 18 voltas, passando para os duros para as restantes 37 voltas (ou vice-versa). Também é possível fazer uma paragem começando com os macios, que terão de durar 14 voltas passando para os duros, estratégia ligeiramente mais lenta em termos de tempo total de corrida.

Uma estratégia de duas paragens é mais lenta, especialmente porque a posição em pista é crucial, sendo uma pista difícil de ultrapassar e com uma complicada saída das boxes, que contribui para a perda de tempo. A forma de o fazer seriam dois stints de 12 voltas com macios, com 31 voltas no stint intermédio nos pneus duros.

Mario Isola: “. O pneu médio é um composto muito interessante para começar a corrida, com cinco dos 10 primeiros classificados na Q2 a estabelecerem os melhores tempos com este composto e mais quatro a tentarem fazê-lo. Notámos menos melhorias em termos de tempos por volta em comparação com o ano passado, talvez também devido à ausência das corridas de apoio da Fórmula 2 e da Fórmula 3, o que significa menos borracha na pista. Mas com os três primeiros a arrancar com médios e alguns carros muito rápidos com macios atrás deles, estamos prontos para uma corrida intrigante especialmente na partida”.