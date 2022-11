GP Abu Dhabi F1: Como Charles Leclerc bateu Sergio Pérez… | AutoSport

Não restava dúvidas a ninguém que os Red Bull tinham vantagem face à Ferrari, e a recente forma de Sergio Perez parecia poder ser importante para frustrar a vontade de Charles Leclerc no GP de Abu Dhabi, mas o piloto da Ferrari conseguiu terminar na frente do piloto da Red Bull.

Mas Sergio Pérez não conseguiu e a Red Bull continua sem terminar um campeonato com primeiro e segundo na classificação.

Tendo em conta como se desenrolou a corrida, a verdade é que a única solução teria sido Max Verstappen abrandar, deixar passar Pérez e suster Leclerc. O que teria feito facilmente.

Mas isso nunca foi opção e o mexicano não fez o suficiente para bater Leclerc ‘mano a mano’.

Seja como for, para Perez, o terceiro lugar é o seu melhor resultado na F1, mas a verdade é que desta vez foi a estratégia da Ferrari a falar mais alto. Tantas vezes foram criticados, mas desta vez acertaram em cheio. Tal como Max Verstappen, Leclerc também só parou uma vez e apesar da dupla paragem ser em teoria mais rápida, a possibilidade de ficar retido uma ou duas voltas atrás de carros mais lentos, que lutavam pela posição, era grande e foi exatamente isso que aconteceu a Perez.