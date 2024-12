GP Abu Dhabi F1: Classificação final dos pilotos com algumas incertezas…

Hamilton também pode, teoricamente, ultrapassar George Russell, mas precisaria de uma vitória, e que o seu companheiro de equipa não marcasse mais do que um único ponto. Só interessa verdadeiramente, para as estatísticas, mas quem sabe poder dar mais um ‘saltinho’ não vai deixar de o tentar…

Os seus respetivos companheiros de equipa, Oscar Piastri e Carlos Sainz, também estão em competição pelo quarto lugar da geral, mas essa batalha é mais clara. Piastri detém atualmente uma vantagem de 19 pontos, mas a Ferrari previu que seria mais competitiva em Abu Dhabi do que no Qatar antes da última jornada tripla, por isso não se pode excluir uma vitória de Sainz aqui.

Lando Norris parecia pronto para garantir o segundo lugar à frente de Charles Leclerc, cortesia de um forte fim de semana no Qatar, mas a sua penalização por paragem/descarga mudou completamente o cenário, com Leclerc a terminar em segundo e a reduzir a diferença para apenas oito pontos.

