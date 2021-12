GP Abu Dhabi, F1, Christian Horner: “obrigado Nicholas Latifi por aquele Safety Car” | AutoSport

Após o final da corrida do GP de Abu Dhabi e da conquista do título mundial por Max Verstappen, Christian Horner disse à SkySports que foi preciso uma intervenção dos “deuses” das corridas para que fosse possível o neerlandês vencer.

“Isto resume tudo este ano. Eu disse que Max ia precisar de algo dos deuses das corridas nas últimas 10 voltas, por isso obrigado Nicholas Latifi por aquele Safety Car. Sentimo-nos duramente atingidos com os comissários no início da corrida, mas eles fizeram um ótimo trabalho para que a corrida recomeçasse. Tem sido uma competição louca, e para Max ganhar o campeonato mundial não foi só aqui, foi o ano inteiro. Lewis tem sido um adversário fenomenal durante todo o ano, é um grande campeão mundial e é isso que torna mais válido ganhar”, explicou Horner ao canal britânico.

Sobre os últimos instantes da corrida, Horner acrescentou que: “Estávamos a gritar-lhe [Michael Masi] ‘deixa-os correr’. É disso que temos estado a falar durante todo o ano e este campeonato decidiu-se na última volta. Uma grande chamada estratégica para fazer aquele pit stop, para pegar naquele conjunto de macios e depois foi o Max. (…) Estou tão orgulhoso do Max, tão orgulhoso da equipa pelo que passámos e pelo que alcançamos contra alguns adversários ferozes”.Mais tarde, e reagindo ao protesto da Mercedes, Horner apenas disse: “estamos desapontados por ter havido protesto, mas confiamos na FIA”.