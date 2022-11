GP Abu Dhabi F1, Christian Horner: “2023 começa já amanhã” | AutoSport

A Red Bull terminou a época sem alcançar o último objetivo a que se tinham proposto, fecharem a temporada com Sergio Pérez no segundo posto do campeonato de pilotos. No entanto, Christian Horner salientou que depois dos resultados obtidos durante a época, além de ajudar a Red Bull terminar com o domínio da Mercedes na Fórmula 1, o piloto mexicano “pode estar orgulhoso com o que conseguiu. Terminar a um lugar do vice-campeonato é algo que se pode orgulhar”.

Sem ter alcançado esse último objetivo, a Red Bull dominou a época, mas espera uma resposta dos adversários, além da sanção da FIA ter retirado tempo de desenvolvimento à equipa de Milton Keynes. “Vai ser difícil, não só por isso [sanção da FIA], mas porque a Mercedes e a Ferrari são equipas de grande qualidade e não terão gostado deste ano por isso vão lutar no próximo ano. O que perdemos em tempo no túnel de vento, ganhamos em motivação. A equipa pode orgulhar-se bastante do que alcançamos este ano e do domínio que quebramos. Essa é toda a motivação que precisamos e estamos todos ansiosos que comece a próxima época, mas antes vamos festejar o que alcançamos em 2022”, disse o responsável da equipa.

Com os testes de pós-temporada a começarem amanhã, Horner considera que “2023 começa já amanhã, para a equipa de design já começou. Tudo o que fizemos este ano foi uma preparação para a próxima época. O trabalho duro feito agora, fará a diferença nos próximos anos”, concluiu.