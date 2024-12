GP Abu Dhabi F1: Charles Leclerc penalizado em 10 lugares na grelha

Charles Leclerc foi penalizado em 10 lugares na grelha de partida para o Grande Prémio de Abu Dhabi, depois do piloto da Ferrari ter colocado uma nova bateria no SF-24 o que é um duro golpe para as esperanças da equipa na luta dos construtores, com a McLaren.

O monegasco foi forçado a esperar nas boxes durante os primeiros 20 minutos do TL1, enquanto a Ferrari lidava com uma suspeita de problema na bateria do seu carro, mas felizmente, teve a oportunidade de conduzir em pista com o seu irmão mais novo, Arthur Leclerc.

No entanto, para resolver o problema, o piloto excedeu o limite de duas reservas de energia por época e foi penalizado, e terá agora de partir 10 lugares abaixo do que conseguir na grelha, o que o obrigará a uma grande recuperação se a Ferrari quiser manter vivas as suas esperanças no campeonato.

A equipa de Maranello está apenas a 21 pontos da McLaren na luta pelo título de campeã de construtores, mas terá de ter um fim de semana quase perfeito para maximizar as suas esperanças, com a penalização prevista a ser um enorme obstáculo.