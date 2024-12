GP Abu Dhabi F1: Charles Leclerc liderou TL1, com o irmão Arthur Leclerc em pista

Como se percebe, o melhor dos ‘rookies’ foi Felipe Drugovich (Aston Martin AMR24-Mercedes), nono, na frente de Ryo Hirakawa (McLaren MCL38-Mercedes), 14º, Isack Hadjar (Red Bull RB20/Honda RBPT), 15º, Ayumu Iwasa (RB VCARB01-Honda), 17ç, Arthur Leclerc (Ferrari SF-24), 18º e Luke Browning (Williams FW46-Mercedes), 20º. Felipe Drugovich fez o melhor registo de pneus macios, Ryo Hirakawa fez a maior parte da sessão a trabalhar com os pneus, só usou macios perto do fim, Isack Hadjar, teve problemas de subviragem, fez um pião na Curva 6, tendo igualmente apresentado queixas que as suas pernas tocavam no chassis do carro.

Apesar do seu Ferrari estar aparentemente bem afinado para o circuito de Yas Marina, o francês vai ser penalizado em 10 lugares na grelha fruto da troca de bateria do seu monolugar.

Apesar de um problema com a bateria do seu monolugar, que o reteve cerca de mais sessão nas boxes, foi para a pista e assegurou o melhor tempo.

