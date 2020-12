GP Abu Dhabi F1: Charles Leclerc explica tributo a Sebastian Vettel

Charles Leclerc tem um capacete especial no Grande Prémio do Abu Dhabi. O piloto monegasco da Ferrari está a fazer um tributo a Sebastian Vettel, nesta que é a última corrida do alemão pela Ferrari.

As palavras “Danke, Seb” (Obrigado, Seb) estão escritas no topo do capacete, quem tem um esquema de cor semelhante ao que Sebastian Vettel utiliza. Também estão presentes imagens dos dois pilotos, durante as duas temporadas em que correram juntos na equipa italiana.

Depois da qualificação, Leclerc explicou ao motorsport.com: “O Seb deu muito à equipa, o que me beneficia indiretamente. Todos sabem que desde o momento que cheguei ele recebeu-me da melhor forma possível. Houve competição? Sim, mas em termos humanos ele é um grande homem. Esta é a minha maneira de lhe mostrar o meu respeito e sei que ele gostou”.