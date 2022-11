GP Abu Dhabi F1, Charles Leclerc: “eu e o Carlos (Sainz) também podemos trabalhar juntos” | AutoSport

Charles Leclerc foi o piloto que mais pole positions fez este ano de 2022, mas desta feita em Abu Dhabi foi Max Verstappen a fazer a sétimo. Pior para o monegasco, o facto de Sergio Pérez, com quem está empatado a 290 pontos no segundo lugar, parte à sua frente: “Terceiro é a posição que merecemos hoje, a Red Bull foi mais forte, mas estamos numa boa posição para amanhã, vai ser uma corrida equilibrada com o ‘Checo’, de certeza” começou por dizer Leclerc, que está ciente que os Red Bull vão trabalhar juntos: “também podemos trabalhar juntos, eu e o Carlos (Sainz) não tenho dúvidas disso, vamos tentar maximizar o resultado, sabemos que a Red Bull está um pouco mais forte, vai ser complicado, mas vamos dar tudo, e espero que consigamos o segundo lugar nos pilotos e também nos construtores. Temos esse trabalho a fazer, depois de uns anos difíceis queremos dar esse passo com o segundo lugar da Ferrari nos Construtores, vou dar tudo para isso, depois concentro-me nas férias, para depois vir mais forte para o ano…”, disse.