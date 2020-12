GP Abu Dhabi F1, Charles Leclerc: “Espero estar entre os seis primeiros…”

Charles Leclerc impressionou na qualificação do Grande Prémio de Sakhir na semana passada ao conquistar a quarta posição. Em Abu Dhabi, a Ferrari espera mais dificuldades, devido à configuração do circuito de Yas Marina.

Mesmo assim, Leclerc está otimista, afirmando à f1.com que “apesar do calor e das longas retas no setor um e dois estamos melhor do que esperávamos. Acho que podemos estar entre os seis primeiros. A Racing Point parece estar à frente, com a McLaren e a Renault a parecerem ser os nossos principais rivais”.

Em termos da qualificação, Leclerc falou sobre os pneus. Para o monegasco “é muito difícil manter os pneus macios durante uma volta, especialmente em ritmo de qualificação. Não será fácil começar a corrida com este composto”.