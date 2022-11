GP Abu Dhabi F1, Charles Leclerc: “dei 110% da primeira à última volta” | AutoSport

Charles Leclerc chegou a esta corrida empatado em pontos com Sergio Pérez na luta pelo segundo lugar no campeonato e conseguir assegurar a posição depois de ter sido segundo classificado nesta corrida atrás de um inalcançável Max Verstappen. Depois de uma corrida de avanços e recuos, as coisas estiveram muito equilibradas perto do final da corrida, mas o monegasco não deu hipóteses ao piloto da Red Bull: “dei 110% da primeira à última volta, sinceramente fizemos uma corrida perfeita, não havia muito mais para dar, eu sabia que era a nossa única possibilidade de bater ‘ Checo’ e com uma estratégia distinta e muita gestão de pneus, conseguimos que resultasse apenas uma paragem nas boxes, estamos contentes. Agora espero para o ano subir um degrau e lutar pelo campeonato, considerando onde estávamos o ano passado foi uma grande passo em frente, penso que melhorámos muito para o fim da época em termos de estratégia, temos ainda que trabalhar no ritmo de corrida, pois apesar das poles, precisamos de mais ritmo de corrida, mas temos de forçar na paragem de inverno para recuperar…”, disse Leclerc.